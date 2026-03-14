特別講演会「深海×海洋ロボ」深海という特殊環境下の技術開発と「うらしま8000」深海を潜航し、海底地形を描き出す深海巡航探査機「うらしま8000」。2025年7月に国内最高深度となる8,015.8メートルへ到達する日本記録を樹立。さらに30時間に及ぶ長時間潜航にも成功し、ニュースなどでも話題となりました。「うらしま8000」は、プログラムに沿って24時間以上の潜航ができ、音波を駆使して、母船とコンタクトしながら、これまでにな