北海道銘菓「白い恋人」で知られる石屋製菓が手がけるカフェ「イシヤ日本橋」にて、春限定の新作スイーツが2026年3月10日より登場します。今回のテーマは、抹茶と柚子を組み合わせたやさしい味わいの和スイーツ。甘さとほろ苦さのバランスに、爽やかな柚子の香りが広がる上品なメニューがラインアップします。忙しい春の季節に、ほっとひと息つける癒しのカフェタイムを楽しんでみませんか♡ 抹茶と