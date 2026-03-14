バレー男子日本代表の西田有志が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。アストンマーティン大阪の投稿を引用する形で、３台目の相棒をアップした。「アストンマーティン大阪はプロバレーボー選手・西田有志選手へ、３台目の相棒として『ＶＡＮＱＵＩＳＨ』をご用意」と紹介。「１２気筒エンジンが生み出す、圧倒的な余裕と静かな迫力。パワーを誇示するのではなく、“すべてを掌握する”ために存在する一台です」と記した。