東京・飯田橋にある台湾朝食専門店「wanna manna」。ここで撮影された1枚の写真と添えられたエピソードがXで大反響です。【写真】突然、スマホで見せてきた内容は……？投稿したのは、大畠順子（@oohatasan）さん。運ばれてきた豪華な台湾朝食セットを前にした大畠さんは、隣の席に座っていたある人物から声をかけられたといいます。大畠さんが注文したセットは、温かな鹹豆漿を中心に、台湾おにぎりなどが盛り付けられた逸品。い