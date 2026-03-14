20代のAさんは、最近自宅に帰っても心が休まりません。勤務先の会社で、全社員向けのコンプライアンスとITスキルに関する「eラーニング」が導入されたからです。【写真】両親は宗教幹部…「金食い虫」「早く死ね」と殴られた宗教2世は虐待サバイバー人事部からは「期間内に必ず受講を完了するように」と厳しい通達が出ていますが、日中の業務でいっぱいなため受講する余裕などありません。Aさんが上司に「仕事中にこなすのが難しい