高度化する盗難手口とは？警察が推奨する自衛策は？ユーザーからの厳しい声も埼玉県警察犯罪情報官の公式Xアカウントは、県内で発生している自動車盗難に関する注意喚起を投稿しました。トヨタ「アルファード」や「ランドクルーザー」が、鍵がない状態でも盗み出される被害が増加していると伝えています。【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルーザー」です！ 画像で見る（20枚以上）（30枚以上）この投