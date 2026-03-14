楽天とのオープン戦でテラス席に飛び込む3号先制3ラン中日の細川成也外野手が13日、バンテリンドームで行われた楽天とのオープン戦で豪快な3号本塁打を放った。27歳がみせた超人的なパワーに、ファンからは「3桁打つだろ」といった声もあがっている。初回の1死一、三塁に楽天の4年目ドラ1、荘司康誠投手が投じた低めの変化球を、細川は泳ぎながら捉えた。伸ばした左手一本ですくい上げた打球は左翼フェンスを越えた。バンテ