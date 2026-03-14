藤平がインスタグラム更新野球日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手は13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦を前に、山本由伸投手ら同学年の選手と決起集会を開いたことを明かした。藤平はインスタグラムで「明日から、負けられない戦いが始まりますね！どんな場面でも、投げれる準備はできてます皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！同級生で、士気高める