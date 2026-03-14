スポーツ科学の視点で紐解くトレーニング…“遊び感覚”で磨く「合わせる力」野球の基本練習として欠かせない「ボール回し」。通常は塁間で行われるメニューを、あえて手の届くような至近距離で、かつ複数のボールを使って行う「円陣キャッチボール」こそが、正確なハンドリング技術とチームの連係を高める最短ルートであると、東京農業大の勝亦陽一教授は解説する。この練習の核心は捕って投げるだけでなく、「全員の息を合わ