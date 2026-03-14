「新 窓をあけて九州」年間コンクール最優秀賞受賞番組2025年1月26日（日）放送『ベースボール商店街！』 子ども「お願いします！」川上健輔コーチ「ナイス！上手！」 ＜写真を見る＞新 窓をあけて九州年間最優秀作品「ベースボール商店街！」 元気いっぱい！野球に打ち込む子ども達！ みんなが練習しているのは・・・熊本市東区の健軍商店街の中！ どんぐりスポーツ 川上健輔コ&