JNN九州6局で制作し毎週日曜日の午前10時から放送している番組「新 窓をあけて九州」の年間作品コンクールで、RKK熊本放送制作の番組が最優秀賞に選ばれました。 ※JNN：JapanNewsNetworkTBSをキー局とするネットワーク 最優秀賞に選ばれた番組「ベースボール商店街！」は、去年1月に放送したもので、熊本市の健軍商店街で野球教室を運営する元高校球児の、前向きな姿と伸び伸びと野球に取り組