1996年、2006年、2016年、そして2026年。10年ごとの写真を並べた投稿がSNSで話題を呼んでいる。30年前、札幌のクラブイベントで出会った2人は、当時“男性同士のカップル”だった。その後、性別移行を経て女性となった大奈さんと夫のオットさんは、現在も共に人生を歩んでいる。「普通の幸せは、自分には一生手が届かないと思っていた」と語る大奈さんに、30年という時間の中で乗り越えてきた葛藤や変わらず大切にしてきた思いに