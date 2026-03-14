フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが自身がプロデュースするコスメブランドの「お渡し会」を開催したことを報告した。初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」が３月１８日から発売開始されるのに合わせて、同８日に都内で抽選の「お渡し会」を開催し、同５〜８日にポップアップを開催した本田さん。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「お渡し会のピースだ