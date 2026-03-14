今回は、夫が家出して、やっと目が覚めた妻のエピソードを紹介します。「もうこの人と一緒にいるのは無理…」「結婚した途端、それまで優しかった夫が激変し、いわゆるモラハラ夫に。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『お前太りすぎだろ？痩せろよ』など耳をふさぎたくなるような言葉を吐くようになったんです。そんなある日、夫の風俗通いが分かり、頭が真っ白になりました。そのことで夫を問い詰めると、『お前が太ったせ