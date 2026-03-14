[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][3.13 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表2-0 名古屋U-18 Jヴィレッジスタジアム]今季FC琉球U-18からRB大宮へと移籍したFWマギージェラニー蓮が日本代表のユニフォームを着て、再び結果を出した。13日に開幕した「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」。U-18日本代表の一員として参加したマギーは、名古屋グランパスU-18との初戦に先発出場。前半42分に先制点を奪い取り、これが決勝点となった。