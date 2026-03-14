[3.13 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表2-0 名古屋グランパスU-18 Jヴィレッジスタジアム]U-18日本代表が新たな指揮官の下での活動を開始した--。「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」が13日、福島県のJヴィレッジにて開幕を迎えた。U-18日本代表、U-17日本高校サッカー選抜のほか、Jユースや高体連の強豪を集めて行われるこのフェスティバルは、16日まで開催されることとなる。U-18日本代表は、昨年の U-17ワールドカップにて、廣山