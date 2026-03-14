動物たちの求愛行動から“恋愛”のヒントを学ぶ異色（？）のラブコメ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／以下、『パン恋』）が、いよいよ最終回を迎える。原作は瀬那和章の同名小説で、脚本は月9『ヤンドク！』（フジテレビ系）も手がける根本ノンジ。2026年冬クールは事件ものやサスペンスが目立つなか、『パン恋』のような肩の力を抜いて楽しめるポップなラブコメは、のんびりしたい週末にぴったり。カジュ