ラ・リーガ 25/26の第28節 アラベスとビリャレアルの試合が、3月14日05:00にメンディソローサにて行われた。 アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルフォンソ・ペドラサ（FW）らが先発に名を連ねた。