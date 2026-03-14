プロ・リーグ 25/26の第29節 ヘントとワーレゲムの試合が、3月14日04:45にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘント