BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 1 - 2 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第10日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス準決勝で、第1シードのマル