「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」が、TOUFU TOKYOのアートプロジェクト「RE BONSAI」とコラボレーションした盆栽を20点限定で発売する。3月15日からJAPAN EDITION 京都、BAPE STORE® 原宿、BAPE STORE® 京都で取り扱う。【画像をもっと見る】RE BONSAIは、枯れてしまった盆栽を再利用し、独自の技術で新しい枝葉を付け直して命を吹き込むアートプロジェクト。今回は、「桜」をテーマに、盆栽