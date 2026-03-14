14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61597.09円ボリンジャーバンド3σ 59784.60円ボリンジャーバンド2σ 57972.10円ボリンジャーバンド1σ 56159.60円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 54347.10円ボリンジャーバンド-1σ 54074.00円5日移動平均 5