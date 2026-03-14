14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント安の3570ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4078.21ポイントボリンジャーバンド3σ 3972.97ポイントボリンジャーバンド2σ 3867.72ポイントボリンジャーバンド1σ 3762.48ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3657.24ポイントボリンジャーバ