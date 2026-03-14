14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比41ポイント安の718ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 806.13ポイントボリンジャーバンド3σ 785.95ポイントボリンジャーバンド2σ 765.78ポイントボリンジャーバンド1σ 758.20ポイント5日移動平均 757.51ポイント13日東証グロース市場250指数現物終値 7