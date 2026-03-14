本日3月14日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆「1230駅全踏破！日本全国道の駅伝 北の大地・美食の宝庫『北海道』へ！」道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む「日本全国 道の駅伝」。これまでの走者は、浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号、猪狩蒼弥