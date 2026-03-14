山口県山陽小野田市で14日朝、車とバイクが衝突する事故がありました。バイクに乗っていた男性が重傷の模様です。警察によりますと14日午前5時頃、事故をした当事者から「車とバイクの事故で、バイクが転倒した」と110番通報があったということです。軽自動車と衝突したバイクに乗っていた男性が病院に搬送されていますが、当時意識がなく重傷の模様です。車を運転していた人に怪我はありませんでした。現場は国道2号の山陽小野田