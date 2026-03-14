（井上カメラマン）「プレミストドーム上空です。全道・全国から集まった嵐のファンの熱気が上空まで伝わってくるようです。嵐のラストライブ、ＷＥ ＡＲＥ ＡＲＡＳＨＩ開演です！！」（向山記者）「嵐のカバンを持った人が赤れんが庁舎にも多くいます」ここにも！あそこにも！札幌市内の至るところにファンの姿が。最後に吹き荒れる「嵐フィーバー」を追いかけます！ （岡崎アナウンサー）「ありまし