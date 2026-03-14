きょう3月14日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2024年3月から始まり、多くのアーティストを迎えた「with MUSIC」は本日の放送が最終回。出演アーティストと歌唱楽曲を紹介！番組の最後を飾るトークゲストとして、来年デビュー30周年を迎えるゆずが登場！ゆずの最新ニュースをMC有働由美子・松下洸平が深掘り。映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話も。スタジオにはゆずのフ