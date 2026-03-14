この記事をまとめると ■2025年の世界新車販売台数でフォルクスワーゲンは893万台以上を記録した ■BYDはテスラを上まわるBEVの販売台数を誇った ■中国メーカーの今後を左右するのは現在踏み入れていないアメリカ市場だといわれている 中国市場で存在感を見せるフォルクスワーゲン 報道によるとフォルクスワーゲンが、2025年の世界新車販売台数を前年同期比0.5％減となる898万3900台販売している。日本で2026年に軽自動車規格の