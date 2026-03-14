WBCが始まる直前の3月2、3日にフロリダ州ジュピターにあるカージナルスの球団施設を訪れ、ラーズ・ヌートバー外野手（28）の単独インタビューを2日続けて取材した。もともと底抜けに明るい性格の選手だが、行く前はもしかしたら少し落ち込んでいるのではないかと想像していた。昨季は打率・234、13本塁打、OPS・686（キャリア平均は・747）と不本意な成績に終わり、オフに両かかとを手術。おかげでWBCへの2大会出場は諦めざる