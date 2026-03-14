5人組ロックバンド「Sadie」が18日に東京・Zepp新宿で結成21周年記念ワンマンライブを開催する。昨年末に発表したセルフカバーアルバム『THE REVIVAL OF MADNESS』のラストを飾る「Voyage」は、活動休止前の“終わり”を刻んだ楽曲だ。スポニチアネックスの単独インタビューに応じたベーシスト・亜季は、この曲を「悲しいけれど、また会えた喜びの歌でもある」と表現した。手放した時間も、引きずった痛みも、なかったことにはし