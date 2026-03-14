◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス2回戦が13日に行われ、準々決勝に日本勢2人が勝ち上がりました。世界ランク8位の張本美和選手が同35位のハーシー選手(ウェールズ)に3-0(13-11、12-10、11-7)のストレート勝利。17歳の張本選手にとって相手も19歳と10代同士の対戦でした。第1、2ゲームともに先にゲームポイントを握られますが、逆転で連取。第3ゲームは終盤に引き離し、8強入りを決めました。世界ラ