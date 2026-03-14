身長163cm、バスト93cmの美ボディを誇り、先日デジタル写真集『New Me！！』も発売されたグラドル・白濱美兎。彼女は2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し、“全鳥取県民の妹”というキャッチコピーでグラビア界を席巻している。今回は白濱が自身のSNSで披露したかわいすぎるショットの数々を紹介していきたい。【写真】白濱美兎のふわふわ美ボディに視線くぎ付け■ドーナツ両手にキュートな水着姿「デジタル写真集