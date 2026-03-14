3月14日はタレント・ほしのあきの49歳の誕生日。ほしのは1996年から1997年まで雑誌『プチレモン』の専属モデルを務め、その後はグラビアアイドルとしても活躍。バラエティ番組などにも出演し人気を集め、2011年に騎手の三浦皇成と結婚した。ほしのは2012年に長女を出産。自身のInstagramでは変わらぬ美ぼうとスタイルを公開し、話題を集めている。この記事ではこの1年の間にほしのが公開した美麗ショットを紹介する。【写真】ス