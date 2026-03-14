いよいよ米映画賞の最高峰、アカデミー賞授賞式が、日本時間3月16日に開催される。今年はメイクアップ＆ヘアスタイリング賞に、日本映画の『国宝』と、日本出身のオスカー受賞アーティストであるカズ・ヒロが手掛ける『スマッシング・マシーン』がノミネートされており、受賞に期待がかかる。今回は、最高の名誉であるアカデミー賞を獲得した歴代の日本人＆日本映画を紹介する。【写真】歴代オスカー受賞の日本人＆日本映画をチ