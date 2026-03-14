元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが１３日までにＳＮＳを更新。家族３ショットを公開し、話題になっている。自身のインスタグラムに「やっとやっとだいぶ遅れて誕生日会ができた日（長い期間お腹くだしててお預けだった）」と長男の誕生日会を開いたことを報告。続けて「子供達、かわいすぎるクッキーに飛びついてて可愛かったなあ」とエピソードを披露すると、夫で元バレーボール選手の日高裕次郎さんと長男