近畿日本鉄道（近鉄）が導入した新しい座席スペース「やさしば」が、SNSや乗客の間で「ありそうでなかった」「助かる」と注目を集めている。 【写真】座席や進行方向にかかわらず座りやすい 車両ドアのすぐ近くに設置された緑色の一人用座席。Ｌ字の背もたれが付いており、床も座席からドアまでのエリアだけグリーンに統一されている。優先座席とも用途が違いそうなこのやさしば。導入のきっかけや使い方など、近畿