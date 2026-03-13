大阪オートメッセは、1997年から続くカスタマイズカーの祭典であり、関西最大級の自動車イベントだ。毎年、多くの自動車メーカーやカスタムショップが参加し、最新のチューニング技術や個性的なカスタマイズカーが展示される。自動車ファンにとって見逃せないイベントだ。2月7日（金）～9日（日）の日程で開催された『大阪オートメッセ2025』でも多くの注目車両が披露された。