元ドイツ代表FWマリオ・ゴメス氏大宮でストライカー講座実施ブンデスリーガ得点王経験を持つ元ドイツ代表FWマリオ・ゴメス氏がRB大宮アルディージャの選手に向けた“ストライカー講座”を実施した。これが大きな反響を呼んでいる。ゴメス氏はドイツのシュツットガルトでプロデビューし、2009年に名門バイエルン・ミュンヘンへ移籍。加入2年目の09-10シーズンに28得点でリーグ得点王となった。その後はイタリアのフィオレンティ