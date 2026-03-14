チェルシーのネトに処分の可能性試合中にボールパーソンを突き飛ばしたイングランド1部チェルシーのポルトガル代表FWペドロ・ネトは非スポーツマン行為で出場停止処分を受ける可能性があるようだ。チェルシーは現地時間3月11日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の第1戦でフランス1部のパリ・サンジェルマンと対戦し、2-5で敗れた。この試合の後半アディショナルタイム1分、ネトはタッチラインを割ったボールを渡そ