〈「1500億円を用意しました」村上世彰が愛娘・野村絢とフジテレビ本社に出向いた日…フジ清水賢治社長に浴びせた“一太刀”〉から続く「週刊文春」および「週刊文春 電子版」で2月末にスタートした短期集中連載「村上世彰とフジテレビ『20年目の復讐劇』」。2006年に『ヒルズ黙示録 検証・ライブドア』『ヒルズ黙示録 最終章』を上梓して以来、村上氏を追い続けてきた記者の大鹿靖明氏が執筆するスクープ