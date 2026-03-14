これまでの連載では中国の不動産バブル崩壊後に流行した「996（激務）」、「内巻（過剰競争）」、「躺平（寝そべり）」といった言葉を紹介してきた。 これらは日本の「24時間戦えますか」「受験戦争」「さとり世代」といった、高度経済成長からバブル崩壊、そして低成長期へ至る東アジア型発展モデルの副作用と同じである。 こういった側面から中国を見ると日本と同じ道をたどっており、共通する文脈で説明が可能だった。