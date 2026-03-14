元フィギュアスケート日本代表の高橋成美が、女子アナウンサーの“何にも鍛えられてない”自宅トレーニング姿に「衝撃」を受ける場面があった。【映像】高橋成美が「命をかけている」次の夢『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュアスケート元日