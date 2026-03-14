【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで13日、町野修斗のボルシアMGはホームで藤田譲瑠チマらのザンクトパウリを2―0で下した。町野は後半30分から出場。藤田と、同僚の安藤智哉はともにフル出場した。