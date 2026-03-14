＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】超スロー寄り倒し＆心配な姿（実際の様子）一部ファンから“土俵の妖精”と称されるなど、愛されキャラのベテラン力士が、“超スローな寄り倒し”で初日。歓喜の声が上がる中、直後に見せた姿に「痛めたか」などと心配のコメントも寄せられた。初日をあげたのは38歳のベテラン力士である序の口十四枚目・森麗（大嶽）。新序出世から38場所連続で負け越して