読売テレビはきょう14日、お笑いコンビ・ハイヒールの旅特番『ハイヒールと行けば都の宮古島！宮古ブルーで感動ブルブル！ツアー！』（後3：00※関西ローカル）を放送する。【番組カット】“アイドル”の真相を探るため宮古島警察署を訪れたハイヒール今回、ハイヒールのリンゴとモモコが旅するのは、「宮古ブルー」と呼ばれる透明度抜群の美しい海に包まれる沖縄の宮古島諸島。藤崎マーケットの田崎とトキとともに、最新情