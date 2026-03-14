「快速」に指定席 乗車時間は「のぞみ」並みJR東日本が2026年3月14日のダイヤ改正を機に、快速の定期列車で異例の指定席を廃止。岩手県内の釜石線と東北本線を走る快速「はまゆり」の指定席です。 【もう“気動車”ですらない…】これが「異例の指定席」消滅後の“新型車両”です（写真）「はまゆり」は釜石（釜石市）―盛岡間を1日に3往復しており、うち花巻（花巻市）と盛岡の間は東北本線に乗り入れます。3両編成で、盛岡側の