JR東日本は、きょう3月14日に運賃改定を実施する。普通運賃の平均値上げ率は7.8％で、きっぷ利用時の初乗り運賃は現行の150円から160円に引き上げる。今回の改定では、首都圏に設定している割安な運賃区分（電車特定区間・山手線内）が廃止されるため、特に東京圏では値上げ幅が大きくなる。例えばIC運賃で、東京〜新宿間は現行の208円から253円に、東京〜横浜間は483円から528円にそれぞれ上がる。定期券も改定の対象で、通勤定期