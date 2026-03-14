J１のガンバ大阪は３月12日、元ドイツ代表DFのフィリップ・マックスの加入を発表した。１月にギリシャのパナシナイコスを退団していた32歳のサイドバックは、ともにドイツの名門であるシャルケやフランクフルト、オランダの強豪PSVなどでプレーした実力派だ。“大物”のJクラブ加入に、韓国メディアも即座に反応。『スポーツ朝鮮』は「日本サッカーはクレイジーだ」と見出しを打ち、「ドイツ代表としても活躍したフィリップ・