「結果」は１−２の敗戦。ただ「内容」では上回っていたのだろう。オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、現地３月13日にホスト国のオーストラリアと対峙した北朝鮮。開始９分、自陣でボールを奪われた流れから先制を許す。47分にはビルドアップのミスを突かれ、追加点を献上。65分にチェ・ウニョンの得点で１点差に詰め寄るも、その後の猛攻は実らずに競り負けた。試合のスタッツを見れば、シュート数